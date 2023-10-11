ركز مدرب المنتخب السعودي مانشيني، خلال الحصص التدريبية، على ضرورة تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني الذي سينتهجه في المباراة الودية الأولى أمام نيجيريا الجمعة القادم الساعة 7:00 مساء على ملعب بورتيماو بمدينة لاغوس البرتغالية، إذ حرص المدرب مانشيني على تنفيذ اللاعبين بعض الجوانب التكتيكية والمهمات الفنية المطلوبة خلال الحصص التدريبية التي تجرى على ملعب منتجع كاسكيد في مدينة لاغوس البرتغالية، ضمن المرحلة الإعدادية الحالية لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر مطلع شهر يناير القادم.وواصل الأخضر تحضيراته الفنية مساء، وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين متنوعة بالكرة، إلى جانب إجراء مناورة يسعى خلالها لخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء نيجيريا.ويعيش لاعبو الأخضر حالة نفسية جيدة خلال المعسكر الحالي، ويطمحون للاستفادة من المعسكر والتجهيز لمنافسات كأس أمم آسيا القادمة.