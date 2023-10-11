يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، معسكره الإعدادي في الرياض اليوم (الأربعاء)، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، وسيجري الأخضر الأولمبي تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.وضم المدرب الوطني سعد الشهري (28) لاعباً للمعسكر الحالي هم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، عبدالملك الدويسان، أحمد الجليدان، محمد سليمان، مبارك الراجح، جهاد ذكري، إسلام هوساوي، معاذ فقيهي، نايف مسعود، عباس الحسن، عبدالإله هوساوي، محمد محزري، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، ناصر البيشي، أحمد باحسين، صهيب الزيد، مروان الصحفي، المؤيد مني، محمد صهلولي، محمد المري، يزيد جوشان، سطام الروقي، طلال حاجي، مراد خضري، ثامر الخيبري ومشاري النمر. يذكر، أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته العاشرة في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات لبنان، كمبوديا ومنغوليا.