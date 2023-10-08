أكد مصدر لـ«عكاظ» اقتراب الدولي الإنجليزي السابق جون تيري من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الشباب، وقد شغل تيري منصب مساعد المدرب في كل من استون فيلا وليستر سيتي الإنجليزيين.ويعد لاعب تشيلسي سابقاً أحد أبرز اللاعبين الذين مثلوا النادي اللندني عبر تاريخه وأبرز المدافعين في تاريخ المنتخب الإنجليزي، إذ حقق مع تشيلسي خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقباً واحداً في دوري الأبطال وخمس كؤوس، ولعب 717 مباراة للبلوز قبل أن ينتقل للعب لأستون فيلا الذي خاض معه موسماً وحيداً قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في 2018.من جانب آخر، قدمت إدارة الشباب شكرها الجزيل للمدير التنفيذي لكرة القدم طلال آل الشيخ على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي، وثمنت، خلال بيان رسمي عبر حساب النادي، تضحياته وتفانيه في خدمة الشباب عبر مناصب عدة خلال الأعوام الماضية، وتمنت الإدارة الشبابية له التوفيق في مسيرته المقبلة.