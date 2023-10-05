أكدت 30 اتحاداً قارياً وأهلياً دعمها ملف السعودية لاستضافة كأس العالم، وذلك بعد إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة نسخة مونديال 2034، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.من جانبه تفاعل مهاجم نادي الاتحاد كريم بنزيما، مع القرار وأكد دعمه الكامل لاستضافة السعودية كأس العالم، إذ قال عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي«X»: «أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي والمحبين في المملكة العربية السعودية، أنا أعلم لأي درجة أنتم تعشقون كرة القدم وما يعنيه هذا الخبر لكم، ستكون نسخة مذهلة من كأس العالم».كما كتب مهاجم الأهلي رياض محرز في صفحته: «ها نحن إذًا، من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى لاستضافة بطولة كُبرى مثل كأس العالم، أشعر بشغف وحب اللعبة في المملكة من جميع النواحي، وآمل أن يتمكن العالم من رؤية ذلك الشغف أيضاً».