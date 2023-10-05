أعلنت العديد من الاتحادات الخليجية والعربية والعالمية دعمها الكامل نيّة المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.وأكد رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم نيّة المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034، وقال: إننا على ثقة أن الملف السعودي سيكون قادراً على تلبية متطلبات الاستضافة كافة، وسنقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية داعمين لهم.فيما رحب الاتحاد القطري لكرة القدم باعتزام السعودية الترشح لبطولة كأس العالم 2034، وأعرب عن ثقته بأن المملكة ستقدم في حال فوزها بالاستضافة نسخة مبهرة تعكس الإمكانات المميزة التي تحظى بها المملكة؛ الوجه المشرق للمنطقة.كما عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي عبدالله الشاهين عن الدعم الكامل لنيّة السعودية استضافة كأس العالم 2034، «أقول للأشقاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قواكم الله، وقدام يا السعودية وحنّا معاكم».فيما أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال نيابة عن أسرة الاتحاد دعمه الكامل لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وقال «تقديم ملف استضافة نسخة كأس العالم 2034 من قِبَل الاتحاد السعودي لكرة القدم هو نجاح يحسب للجميع، وعلينا دعم الملف بكامل ما أوتينا من إمكانية وقوة، وتسخير جميع الجهود من أجل إنجاح الاستضافة بالشكل الذي يبهر العالم بأسره».وأعلن الاتحاد السوري في بيان صحفي «نعلن الدعم الكامل لنيّة المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034. ويأتي هذا الإعلان إيماناً من الاتحاد السوري بالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالأشقاء في المملكة، وما حققته المملكة من إنجازات على جميع الأصعدة».كما دعمت اتحادات البحرين واليمن والسودان والأردن وفلسطين وقيرغيستان وكينيا والمالديف وموريتانيا وبنغلاديش نيّة المملكة تقديم ملف الترشح لكأس العالم 2034.وأكدت الأمانة العامة لـ«منظمة التعاون الإسلامي»‬⁩ دعمها الكامل لنيّة المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩ الترشح لاستضافة ⁧‫كأس العالم‬⁩ 2034.