فرض مدربا الاتحاد والأهلي سانتو ويسله «السرية» على تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الديربي»، التي ستقام بعد غد (الجمعة) الساعة (9:00) مساء على ملعب الجوهرة بجدة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.إذ يسعى مدربا الفريقين البرتغالي سانتو، والألماني يسله لتجهيز اللاعبين بالصورة الفنية والنفسية المناسبة لمباراة «الديربي»، لعودة العميد والراقي للانتصارات مجدداً بعد التعثر بالتعادل السلبي في مباراتيهما في الجولة الماضية الأول أمام الفيحاء، والثاني ضد الاتفاق.وسيجري المدربان مناورة كروية في الحصة التدريبية المسائية اليوم (الأربعاء)، يركزان خلالها على تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني وتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوضان بها لقاء الديربي المرتقب.وتعتبر مواجهة «الديربي» الأولى التي تجمع المدربين الأوروبيين سانتو ويسله في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتطلعان لتحقيق الفوز والظفر بنقاط اللقاء التي تشكل أهمية كبيرة في مشوار العميد والراقي، في الاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.ويحتل الاتحاد المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة حصدها من 8 مباريات خاضها، كسب 6 مباريات وتعادل في واحدة، وتعرض لخسارة واحدة، وسجل 18 هدفاً، وتلقت شباكه 5 أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري، فيما الأهلي يوجد في المركز السادس برصيد 16 نقطة، من 8 مباريات خاضها، انتصر في 5 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين، وسجل 16 هدفاً، واستقبلت شباكه 13 هدفاً.ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير في ملعب الجوهرة بجدة، إذ سيتم تقسيم المدرجات 70% لصالح جماهير الاتحاد «المستضيف»، و30% لجماهير الأهلي. وتنتظر جماهير الفريقين لقاء مثيراً في قمة الجولة التاسعة في الدوري، والفائز من العميد أو الراقي ستحتفل جماهيره بالنقاط الثمينة في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.