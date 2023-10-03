كشف تقرير طبي عدم جاهزية قائد فريق الوحدة وليد باخشوين للمشاركة في مواجهة الفيحاء (السبت) القادم، وحاجته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوعين، فيما أكدت الفحوصات الطبية للاعب حسين العيسى إمكانية مشاركته بعد تعرضه لكدمة بسيطة في مواجهة الفتح السابقة.من جهة أخرى، عقد الجهازان الفني والإداري لفريق الوحدة اجتماعاً فنياً مع اللاعبين لشرح أبرز الأخطاء التي حولت تقدم الفريق في مواجهة الفتح بهدف إلى هزيمة بخماسية، وطالب المدير الفني دونيس اللاعبين بتصحيح الأخطاء في مواجهة الفيحاء بمكة في الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، والتركيز على تأدية الأدوار الفنية داخل الملعب على أكمل وجه من أجل إعادة نغمة الانتصارات والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إذ يقام اللقاء على أرض «الفرسان» بملعب الشرائع بمكة.