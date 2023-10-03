يخوض ممثلا الوطن الهلال والفيحاء لقاءين مهمين عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يحل الهلال ضيفاً على نساجي الإيراني، فيما يستضيف الفيحاء نظيره باختاكور الأوزبكي وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا.على استاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران يدخل الهلال لقاءه أمام مضيفه نساجي بطموح تحقيق أول فوز له في هذه النسخة من البطولة، بعد أن تعثر في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي مع نافباخور الأوزبكي بهدف لكل منهما. ورغم قوة الفريق الإيراني الذي يتصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بعد انتصاره على مومباي الهندي بهدفين دون مقابل، إلا أن الزعيم قادر على العودة بالنقاط الثلاث وتصدر المجموعة لاسيما في ظل الأسماء الكبيرة القادرة على صنع الفارق، يتقدمهم البرازيليان نيمار وميشيل، إضافة للمهاجم الصربي ميتروفيتيش والأسماء المحلية الكبيرة التي يتقدمها القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو. ويملك الهلال قوة احتياطية مميزة يتقدمهم المهاجم الهداف صالح الشهري.وعلى استاد المجمعة الرياضية، يدخل فريق الفيحاء لقاءه أمام ضيفه باختاكور بحثاً عن أولى نقاطه الآسيوية بعد أن خسر اللقاء الأول أمام آهال الطاجكستاني بهدف دون مقابل، ورغم تفوق الفيحاء الميداني في ذلك اللقاء إلا أن سوء أرضية الملعب ساهم في خروج الفريق خاسراً. ويسعى من خلال لقاء الليلة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصاره الأول والعودة للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها العين بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن آهال، فيما يحل الفيحاء ثالثاً وباختاكور رابعاً والذي خسر أمام المتصدر العين بثلاثة أهداف دون مقابل.وفي بقية اللقاءات، يلتقي نافباخور نامنجان الأوزبكي بضيفه مومباي سيتي الهندي عند الساعة الخامسة عصراً وذلك ضمن لقاءات المجموعة الرابعة، فيما يواجه العين متصدر المجموعة الأولى ضيفه ووصيفه آهال الطاجكستاني عند تمام الساعة السابعة مساءً.نساجي الإيراني * الهلال السعودي7:00 مساءالفيحاء السعودي * باختاكور الأوزبكي7:00 مساءنافباخور الأوزبكي * مومباي سيتي الهندي5:00 عصراًالعين الإماراتي * آهال الطاجكستاني7:00 مساء