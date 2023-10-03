يملك الفريق الهلالي سجلاً مميزاً خلال مواجهاته أمام الفرق الإيرانية في البطولات الآسيوية، قبل مواجهته أمام فريق ناساجي الإيراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه أمام الأندية الإيرانية في السنوات الأخيرة بدوري أبطال آسيا، وتفوقه العام أمام ذات الأندية التي كانت بوابته لتحقيق أول لقب آسيوي وذلك عندما فاز على فريق استقلال طهران في نهائي نسخة 1992.وسبق للهلال أن واجه الأندية الإيرانية في 42 مباراة في دوري أبطال آسيا، وفاز في 18 مباراة، وخسر 15 لقاء، وتعادل في 9 مباريات. وكانت آخر مواجهة للهلال أمام فريق إيراني في دوري أبطال آسيا أمام فريق فولاذ في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إذ فاز الهلال بهدف دون رد سجله موسى ماريغا.