طلب رئيس الهلال فهد بن نافل عبر حسابه في «إكس» من جماهير الهلال تقديم كامل الدعم المعنوي لنجوم «الزعيم» بقيادة المدرب البرتغالي جيسوس.وكتب بن نافل «يخوض ⁧‫الهلال‬⁩ يوم الجمعة مواجهته الثامنة خلال مسيرته في الدوري، مسيرة نتطلع إلى اكتمالها بمظهر يليق بمكانة الكيان وحجم العمل المبذول من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، محصلة المسيرة خمسة انتصارات وتعادلين وبلا خسارة، تجاوزنا خلالها عدداً من الظروف التي من شأنها أن تُسهم خلال الفترة القادمة في تعزيز قوتنا، وتصحيح أخطائنا، بعد مرحلة انتقالية شهدت تغييراً كبيراً في صفوف الفريق الأول».‏وختم رئيس الهلال «حق الانتقاد مكفول للجميع ومرحّب به ويُسهم في تقويم أي عمل قد يعتريه بعض التذبذب الذي يتحمّله جميع من يُنسب إليهم العمل إما بالحسن أو بالسوء. أضلاع الفريق ثلاثة، لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، والقلب هم جماهيرنا الذين ينبضون روحاً في جسد الهلال، والمعوّل منا جميعاً استشعار المسؤولية ودعم نجومنا بقيادة المدرب «جيسوس».. ونكون يداً بيد من أجل أن يستمر ⁧‫#الهلال_أولاً».