قرر مجلس إدارة نادي النصر تعيين الإيطالي غويدو فينغا رئيساً تنفيذياً للنادي ليساهم في قيادة المرحلة القادمة من نمو النادي، وبما يلبي تطلعات جماهير نادي النصر الكبيرة حول العالم، والمكانة التي يحتلها النادي على المستويين المحلي والدولي.ويأتي تعيين فينغا ضمن إستراتيجية نادي النصر لمواكبة التطور الكبير للرياضة السعودية، من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية لدعم مستهدفات النادي والارتقاء بتنافسيته، وتطوير القطاع الرياضي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويعد فينغا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية وكذلك في الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً داخل وخارج القطاع الرياضي، وكانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي، وتدرج في مناصب متعددة هناك منذ 2013 حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي في 2018.ومن أبرز محطاته المهنية أيضاً عمله مديراً عاماً في مجموعة ويند للاتصالات والعديد من المؤسسات المالية لعدة سنوات، إلى جانب خبرته في مجال شركات الإعلام والتغطيات التلفزيونية من خلال شراكته في «أير بي تي في» و«تيليكوم إيطاليا ميديا». غويدو فينغا أيضاً عمل بروفسيوراً في «ريادة الأعمال» في جامعة لويس في روما.وسيتولى غويدو رسمياً منصبه رئيساً تنفيذياً خلال الأيام القادمة. وقدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم الكبيرين لأحمد الغامدي نظراً للعمل المميز الذي قدمه في الفترة الماضية، مؤكدين استمراره ضمن فريق عمل نادي النصر نظراً لكفاءته العالية والنجاحات التي حققها في الإدارة التنفيذية للنادي.