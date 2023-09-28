شهد سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022) الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، منافسات الرياضات الإلكترونية، التي أقيمت اليوم (الأربعاء)، ضمن الدورة الآسيوية في صالة الرياضات الإلكترونية في مدينة هانغتشو الصينية.وكان فريق الرياضات الإلكترونية، والمكون من: مشعل البراك، ونواف السالم، ونواف الخويطر، وعبدالعزيز المبارك، وأجواد وزان، ونواف الجعيد، قد وصلوا لربع نهائي منافسات لعبة (ليج أوف ليجندز)، حيث التقوا بالمنتخب الكوري الذي كسب اللقاء بنتيجة (0-2).ابن جلوي في منافسات اليدفيما تواجد سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مباراة المنتخب السعودي لكرة اليد أمام المنتخب الإيراني التي جرت ظهر اليوم ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة اليد على صالة مركز الرياضات بجامعة (gongshang) بهانغتشو.وفقد أخضر اليد، فرصة التأهل للدور الثاني من المسابقة، بتعادله مع إيران بنتيجة 23 – 23، حيث تأهل عن هذه المجموعة كل من المتصدر المنتخب الياباني والوصيف المنتخب الإيراني بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.• الخضراوي والمطيري يكسبان في فردي الطاولةتأهل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة، علي الخضراوي وتركي المطيري لدور الـ32 من منافسات الفردي، عقب تغلبهما في منافسات دور الـ64 من المسابقة التي جرت صباح اليوم.وكسب الخضراوي نظيره الباكستاني «خان شاه» بأربعة أشواط مقابل واحد، فيما فاز زميله المطيري على نظيره المنغولي «جانخوياج أود» بنتيجة 4-3.• الفارسة الصيفي تختتم الجولة المؤهلة للترويضحققت الفارسة السعودية، سامنثا الصيفي، 57.706 نقطة في الجولة الثانية المؤهلة لنهائي الترويض ضمن مسابقات الفروسية بالدورة التي أقيمت صباح اليوم في ميدان الفروسية بهانغتشو.وكانت الصيفي، قد حققت 57.617 نقطة، في المنافسات التي جرت أمس الثلاثاء، لتنال بذلك المركز 29 في جدول الترتيب العام.• ثلاثي الرماية يختتم مشاركة فردي الشوزنأنهى ثلاثي المنتخب السعودي للرماية، الأمير سعود بن الحسن آل سعود، وحاتم الشمري، وسعيد المطيري، مشاركتهم في منافسات الشوزن سكيت للفردي، التي أقيمت على مدى يومين في ميدان الرماية بهانغتشو.وحل الشمري بنهاية الجولتين الرابعة والخامسة اللتان اختتمت اليوم (الأربعاء)، في المركز 21 في جدول الترتيب العام بـ116 طبقا من أصل 125، والمطيري بالمركز 25 بـ113 طبقا، والأمير سعود بن الحسن بالمركز 25 بـ113 طبقا.• الدوخي والسويق يخرجان من ربع نهائي التايكوندوغادر لاعبا المنتخب السعودي للتايكوندو، هشام الدوخي ومحمد السويق، الأسياد الآسيوية، عقب خسارتهما اليوم في دور ربع النهائي أمام الصين والفلبين.وكان الدوخي، قد فاز في دور الـ32 على خصمه العراقي حسين اللامي 2-1، قبل أن يخسر من الصيني «تشامينغ تشياو» في دور الـ16 بثنائية نظيفة ضمن مواجهات وزن تحت 68 كجم.فيما خرج زميله السويق من منافسات ربع نهائي وزن تحت 80 كجم، على يد الفلبيني «ديف تشا».• القدم يلاقي الهند في ربع النهائيأنهى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، حصته التدريبية الأخيرة اليوم (الأربعاء)، استعداداً لمواجهته أمام نظيره الهندي ضمن لقاءات دور الـ16 من مسابقة كرة القدم في تمام السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي في هوتشو.واشتملت التدريبات على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة، إضافة إلى مران ترفيهي، بمشاركة جميع اللاعبين تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري.وكان الأخضر قد تأهل لدور الـ16 بحلوله ثانياً للمجموعة الثانية، برصيد سبع نقاط، إثر تعادله مع ايران، وفوزه على منغوليا بثلاثية نظيفة، وتغلبه على فيتنام 3-1 في آخر مواجهاته بالمجموعة.• أخضر السلة يبحث عن التأهل أمام إيرانيبحث المنتخب لكرة السلة، عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني من مسابقة كرة السلة وذلك عندما يلاقي نظيره الإيراني ضمن لقاءات المجموعة الأولى عند الخامسة والنصف من عصر غد الخميس في صالة الألعاب الأولمبية بالقرية الرياضية بهانغتشو.وكان أخضر السلة، قد فاز أمس الأول في مباراته الافتتاحية على كازاخستان بنتيجة 41 – 28 نقطة.ويمثل الأخضر في الدورة: محمد المرواني ومحمد السويلم ومثنى المرواني ومصعب قاضي وعبدالرحمن فلاتة ومحمد حمزه وثامر محمد وعلي الشبيلي وخالد عبدالجبار وفهد بلال ومرزوق المولد.• الجولف تدشن المشاركةيدشن المنتخب السعودي للجولف، مشاركته بالدورة عند العاشرة من صباح غد الخميس، بتواجد عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف وعلي الصخي، في منافسات الفردي والفرق.• هديل وعتيبي الملاكمة أمام الهند وبنغلاديشأنهى لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، عبدالعزيز العتيبي، استعداداته لخوض غمار دور الـ16 لمنافسات وزن 51 كجم لمسابقة الملاكمة، حيث يلتقي بنظيره البنغلاديشي «طه لها» عند الساعة 2:45 من ظهر غد الخميس في المركز الأولمبي الرياضي.وتواجه زميلته هديل عاشور، نظيرتها الهندية «جاسمين» عند الساعة 2:15 ظهرا ضمن منافسات وزن 60 كجم.• العنزي والدوسري والمالكي في المسدس الهوائييدشن لاعبو المنتخب السعودي للرماية، عطا الله العنزي وسفر الدوسري ومحمد المالكي، مشاركتهم في الدورة، عندما يتواجدون في منافسات المسدس الهوائي 10م للفرق التي تقام عند الساعة التاسعة صباحاً في ميدان الرماية بهانغتشو.وتنطلق المنافسات، بالمرحلة التأهيلية، على أن يقام النهائي بداية من الحادية عشر والنصف صباحاً.• انطلاق منافسات زوجي الطاولة غداً.. والخضراوي والمطيري في الفرديتنطلق صباح غد الخميس، منافسات الزوجي لمسابقة كرة الطاولة، بمشاركة لاعبي المنتخب السعودي علي الخضراوي وتركي المطيري وخالد الشريف وعزام عالم في منافسات دور الـ32.ويواجه الزوجي الخضراوي والمطيري نظيرهما الكوري الجنوبي عند الواحدة ظهراً، على أنه يواجه زميلاهما الشريف وعالم لاعبي المنتخب اليمني مجد الذبحاني وعمر علي الساعة 12 ظهراً.وفي منافسات الفردي، يستكمل الخضراوي والمطيري مشاركتهما ضمن دور الـ32 من المسابقة، حيث يلتقي الخضراوي بالايراني «نوشاد الميان» عند الخامسة عصراً، فيما يواجه المطيري نظيره الهندي «ساتيان جناناسيكران» الساعة 5:55 عصراً.• رباعي المبارزة في منافسات الفرقيفتتح عند التاسعة من صباح غد الخميس رباعي المنتخب السعودي للمبارزة، عادل المطيري ومحمد العمر وأحمد القديحي وعبدالله المنسف، مشاركتهم في منافسات الفرق لسلاح السايبر بمواجهة اليابان، على صالة الألعاب الرياضية في جامعة هانغتشو ديانزي.• المبروك يختتم مشاركة التايكوندويختتم اللاعب علي المبروك، مشاركة التايكوندو السعودية عند العاشرة من صباح غد الخميس، حيث يواجه لاعب منتخب الصين ضمن منافسات وزن فوق 80 كجم.• الإلكترونية في لعبة (Peace Elite)يواصل المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، مشاركته في الدورة الآسيوية، حيث يخوض لاعبوه عبدالرحمن الفهاد وعبدالرحمن العروي وخالد العبدالعزيز وأحمد القحطاني منافسات لعبة (Peace Elite) للفرق عند الثانية من ظهر غد الخميس في مقر الرياضات الإلكترونية بهانغتشو.