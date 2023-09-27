قُتل رئيس نادي تيغرس الكولومبي لكرة القدم إدغار بايز، الأسبوع الماضي، بعد حضوره مباراة فريقه أمام نادي أتلتيكو لكرة القدم، أثناء عودته رفقة ابنته إلى منزلهما في بوغوتا، قبل أن يفاجئهما رجلان مسلحان على متن دراجة نارية بالقرب من الملعب.وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية: إن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي، أعلن مقتل رئيسه (63 عاماً) بعيار ناري، بعد هزيمة فريقه على أرضه وأمام جمهوره، يوم السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وقد نجت ابنته دون أن تصاب بأذى، فيما تجري السلطات حالياً تحقيقا في جريمة القتل.وأكد المسؤول الأمني في شرطة العاصمة بوغوتا، العقيد ويلفورد منديز روخاس: «أصيب رئيس نادي تيغريس بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقا».وتابع: «نشرت شرطة بوغوتا جميع قواتها في مجال التحقيق الجنائي والاستخباراتي. ويجري جمع الأدلة من خلال كاميرات الفيديو وإفادات الشهود لتحديد مرتكب هذا العمل الإجرامي».من جهته، قال النادي في بيان: «عائلة تيغريس والمجتمع الرياضي مدمران بسبب هذا الحدث»، مضيفاً «إن التزامه تجاه الفريق وتفانيه في تطوير الرياضة في منطقتنا ترك بصمة لن تمحى».