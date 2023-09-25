يدشن فريق الهلال حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مشوار دفاعه عن لقبه مساء اليوم (الإثنين) بمواجهة الجبلين (٦:٠٠ مساء)، كما يواجه في التوقيت ذاته الرائد فريق النجمة، ويلتقي في جدة فريق النصر مضيفه أحد (٩:٠٠ مساء)، وفي ذات التوقيت يستضيف ضمك نظيره القيصومة.على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الجبلين، ورغم عدم ظهور الهلال بمستواه المعهود في اللقاءين السابقين اللذين خاضهما مع مدربه خيسوس، إلا أن الفريق قادر على تجاوز مضيفه والتأهل للدور الثاني من المسابقة، فيما يطمح الجبلين لتقديم ذات المستوى الذي ظهر به أمام الهلال في ذات المسابقة قبل أربعة أعوام رغم خسارته آنذاك بأربعة أهداف لهدفين.وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يدخل فريق النصر لقاءه مع أحد سعياً لحسم نتيجة اللقاء مبكراً واستغلال فارق الإمكانات الفنية والفردية بين الفريقين، فيما يطمح فريق أحد لتقديم مستوى مشرف أمام كوكبة من النجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش.وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، يسعى فريق ضمك لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم على حساب ضيفه القيصومة ومن ثم التأهل للدور الثاني، ورغم الفارق الفني بين الفريقين إلا أن صاحب الأرض والجمهور فريق ضمك ما زال يعاني من عدم تحقيق أي فوز هذا الموسم، ويسعى لكسر هذا الرقم السلبي من خلال لقاء الليلة، فيما يدخل فريق القيصومة هذا اللقاء سعياً لتحقيق المفاجأة بالفوز والتأهل لدور الستة عشر.وعلى استاد التعليم بعنيزة، يدخل فريق النجمة لقاءه أمام الرائد بحثاً عن الفوز والتأهل، لا سيما أن نجمة عنيزة غاب كثيراً عن هذه المسابقة.