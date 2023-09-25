طلب المدير الفني لفريق الوحدة جورجوس دونيس من جميع اللاعبين مواصلة تدريباتهم اليوم بعد انتصارهم الكبير على أبها بـ4 أهداف مقابل لا شيء ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين ورفع رصيدهم إلى 12 نقطة، إذ يسعى المدرب دونيس إلى تخطي فريق العروبة بعد غد (الأربعاء) في مواجهات الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الجوف بأقل جهد.وشدد دونيس على ضرورة وأهمية المحافظة على سلامة اللاعبين، إذ تنتظرهم مواجهة بعدها بثلاثة أيام أمام الفتح (السبت) القادم في الأحساء ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين. وستغادر بعثة الفريق من الجوف إلى المنطقة الشرقية. وطلب دونيس من اللاعبين مواصلة العطاء الفني والمحافظة على الانتصارات وعدم التراخي في أي مواجهة رسمية، وذلك من أجل قطع أشواط متقدمة في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن للمحترفين، خصوصاً بعد عودة المصابين الحارس منير المحمدي والمدافع أوسكار، اللذين شاركا في مواجهة أبها وأضافا قوة فنية ومعنوية للفريق بجانب علي مكي الذي أصبح جاهزا للمشاركة.