يخوض منتخبنا الوطني تحت 23 سنة بعد ظهر اليوم (الأحد)، الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت المملكة، لقاء مهماً أمام منتخب فيتنام لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في الصين الشعبية.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على منغوليا بثلاثية نظيفة وتعادل سلبي مع منتخب إيران متصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، فيما يدخل منتخب فيتنام هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث خلف الأخضر برصيد 3 نقاط من فوز على منغوليا 4/‏2، وخسارة من إيران برباعية نظيفة.ويسعى نجوم الأخضر لحسم اللقاء والفوز بأكبر عدد من الأهداف لخطف الصدارة من إيران، الذي سيلاقي منغوليا في ذات التوقيت، أو على أقل التأهل كأفضل ثان في المجموعات، وسيتأهل لدور الثمانية متصدرو المجموعات بالإضافة لصاحبي أفضل «مركز ثاني»، وفي حالة فوزه فإنه سيتأهل لدور الثمانية، إذ سيصل رصيده النقطي إلى 7 نقاط، وهو الرقم الذي لن يصل إليه أي منتخب مرشح للمركز الثاني في المجموعات المتبقية.أما منتخب فيتنام، فرغم ضعف حظوظه في التأهل إلا أنه سيقاتل من أجل الفوز لعل وعسى أن يكون من أفضل الثواني، إذ إنه يملك 3 نقاط وسيصل للنقطة السادسة في حالة فوزه، ولكن فارق الأهداف تلعب ضده، فهو يملك 4 أهداف وفي شباكه 6.