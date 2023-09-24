تنطلق مساء اليوم (الأحد)، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 4 لقاءات ضمن دور الـ 32 للمسابقة، إذ يستضيف التعاون نظيره القادسية (6:00م)، وفي ذات التوقيت يلتقي الاتفاق بضيفه جدة، وفي الرياض يواجه الشباب فريق الباطن (9:00م)، كما يلتقي الحزم بفريق العربي في ذات التوقيت.في بريدة، يحل فريق القادسية متصدر دوري يلو للدرجة الأولى ضيفاً ثقيلاً على فريق التعاون ثالث دوري روشن السعودي في واحدة من أقوى مواجهات الليلة في المسابقة، ويبحث بنو قادس عن فرض اسمهم مبكراً بين الكبار وتجاوز عقبة التعاون لما يملكه من أسماء اعتادت على البطولات يتقدمها القادمان من الهلال اندريه كاريو ولوسيانو فييتو، والمدافع الإسباني الفارو جوانزاليس لاعب النصر السابق، فيما يسعى التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية والتي وصل بها لثالث الترتيب في دوري المحترفين وتخطي القادسية للوصول لدور الستة عشر.وفي الدمام، يخوض رابع دوري المحترفين فريق الاتفاق لقاءه أمام فريق جدة صاحب المركز الحادي عشر، بحثاً عن حسم المواجهة مبكراً والتأهل للدور الثاني، فيما يسعى الضيوف لتحقيق المفاجأة بالفوز والتأهل رغم صعوبة المهمة.وفي الرياض، وعلى ذكرى مواجهاتهما في دوري المحترفين يستضيف الشباب نظيره الباطن في لقاء صعب للفريقين، وإن كانت الأفضلية لأصحاب الأرض والجمهور، بعد الصحوة الأخيرة في دوري روشن السعودي وتحقيق انتصارين متتالين.وفي الرس، يستضيف الحزم متذيل دوري روشن نظيره العربي رابع دوري يلو للدرجة الأولى، ويسعى أصحاب الأرض والجمهور فريق الحزم للفوز وإسعاد جماهيره بعد سلسلة تعثرات في دوري المحترفين كان آخرها الخسارة برباعية مقابل هدف من أمام الشباب، أما العربي ورغم افتقاده لنجمه فيوكس ابلاي إلا أنه قادر على إحراج الحزم والتأهل للدور الثاني.