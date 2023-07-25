يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظهر اليوم (الثلاثاء)، مباراته الودية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن البطولة التجريبية المقامة حالياً في اليابان، وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية للفريق النصراوي، لاسيما أن الفريق الخصم مدجج بالنجوم، وهذا خير إعداد للفريق قبل خوض معترك منافسات الموسم، كما ستحظى المواجهة باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم، إذ ستكون هذه المباراة الأولى للنصر في اليابان، وخامس مباراة له ضمن برنامجه الإعدادي، بعد أن خاض 4 مباريات ودية في البرتغال، أمام سيلتا فيغو، وبنفيكا، وألفيركا، وفارينزي، وسيقود تشكيلة النصر النجم كريستيانو رونالدو، إلى جانب بروزوفيتش، وفوفانا، ونواف العقيدي، وكونان، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسلطان الغنام، وعبدالرحمن غريب، وأنديرسون تاليسكا، وخالد الغنام.من جانبه، تحدث قائد الفريق النصراوي كريستيانو رونالدو عن المباراة وأهميتها، وقال: «لدينا الكثير من الأمور هذا العام ونرغب في التتويج بكل الألقاب، ونعلم أن ذلك سيكون صعباً للغاية، لكنني أعتقد أن فريقنا جيد ولدينا مدرب جيد ولاعبون جدد، وأضاف: لدينا طموحات العام الماضي ونتطلع لتقديم موسم رائع، وبكل تأكيد آمل الفوز ببعض الألقاب هذا العام دعونا نَر ما سيحدث». وعن معسكر النصر الإعدادي في اليابان، قال رونالدو: «نحن سعداء جداً لوجودنا هنا، إنها المرة الأولى التي يأتي فيها النصر إلى اليابان في جولة تحضيرية، وسنلعب مباراتين جيدتين ونحن متحمسون، وتابع: نحافظ على استمرارنا في الاستعدادات، ويُسعدنا أن نكون هنا، ونعلم أن الجماهير الآسيوية واليابانية شغوفة جداً بكرة القدم، لذلك نحن هنا للإسهام في تقديم عرض جيد وإظهار أفضل ما لدينا، وبدوري آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك وأن نقدم مباراتين رائعتين».ومن المتوقع أن يبدأ لويس كاسترو المباراة بتشكيلة مكونة من: نواف العقيدي، غيسلان كونان، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، أنديرسون تاليسكا، خالد الغنام، وكريستيانو رونالدو.