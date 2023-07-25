يشارك الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في البطولة الدولية المدرسية لكرة القدم في الرباط بالمملكة المغربية من ٢٢ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٣ بفريقين، فريق المنتخب المدرسي السعودي A في المجموعة B مع كل من البرازيل والمكسيك وغينيا، فيما يلعب المنتخب المدرسي السعودي B في المجموعة H مع كل من بلغاريا وليبيا وكينيا.من جهته، أوضح رئيس الوفد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي بن محمد الشعيلان، أنه تم تجهيز المنتخبين من طلاب المدارس الموهوبين والمميزين، الذين تم اكتشافهم من بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس، متمنياً لمنتخباتنا التوفيق وللبطولة النجاح.