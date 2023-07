حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع الكلاب المحظور استيرادها للمملكة، وتضم 7 أنواع، منها سلالة الكلاب «French Bulldogs» التي يمتلكها اللاعب البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب ليفربول الإنجليزي، وقد تعطل وفق صحيفة «mundodeportivo» انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية إمكانية فشل انتقال فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد بسبب وصفته بغير رياضي، ولا علاقة له بكرة القدم، وذكرت أن المشكلة هي أن سلالة الكلاب «French Bulldogs» التي يمتلكها اللاعب تعد ممنوعة في المملكة وفق نظام استيراد الحيوانات الشرسة.

وحددت الوزارة الشروط والأحكام العامة التي يجب ان تتوفر لاستيراد الحيوانات الشرسة عبر تقديم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن بـ١٥ يوما، وأن يكون عمر المستورد للكلاب 30 عاما فما فوق، ويجب على الشركات والمؤسسات والأفراد المستوردين الالتزام بتطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية.

كما يجب الحصول على سجل تجاري مضاف إليه النشاط حسب نوع الإذن المطلوب (الشركات والمؤسسات فقط)، وتوفر رخصة سايتس (CITES) عند طلب استيراد نوع من ضمن قوائم الكائنات المهددة بالانقراض.

وتكون صلاحية إذن الاستيراد 30 يوما من تاريخ صدور الإذن، ويسمح بالاستيراد من الدول مسموح الاستيراد منها فقط الموضحة في منصة أنعام، وأن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد، ويتم تطبيق الشروط الخاصة حسب نوع إذن الاستيراد المطلوب الموضحة بالدليل.

واشترطت أن تكون الحيوانات معرفة بجواز سفر أو شهادة أو بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى حسب نوع الحيوان أو الطائر المستورد. ويحق للوزارة تحديد الكمية/العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول. كما يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول، ويحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وتضمنت شروط النقل والشحن تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية أثناء شحن ونقل الحيوانات والطيور.

ويجب أن تكون الكلاب المستوردة من الأنواع المسموح استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتكون الحيوانات الأليفة المستوردة خالية من الأمراض وسليمة وتم فحصها قبل شحنها بثلاثة أسابيع.

كما اشترطت أن تكون الكلاب محصنة ضد أمراض (داء السعار، التهاب الكبد المعدي، نظير الإنفلونزا).

وضمت أنواع الكلاب المحظورة: 1- البيتبول Pit Bulls ومنها - American Pit Bull Terrier - American Bully - Staffordshire Bull Terrier - American Staffordshire Terrier.

وكلاب الروت وايلر (Rottweilers) - سواء الأصلية أو المهجنة Rottweilers breed or hybrid، وكلاب البوكسر - Boxer، وكلاب الماستيف (Mastiff) بأنواعها - Any Mastiff or hybrid - Brazilian Mastiff (Fila Brasilliero) -Argentinian Mastiff (Dogo Argentina).

ومن الكلاب المحظور استيرادها كلاب توسا (Tosa) وسلالة توسا اليابانية Japanese Tosa، وكلاب بول دوج - Bull Dog، وكلاب بيرو دي بيرسا كناريو -perro de Presa Canario.