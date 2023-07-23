بات في حكم المؤكد استمرار إدارة الوحدة الحالية برئاسة سلطان أزهر في سُدّة رئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة بدعم كافة الأعضاء الذهبيين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 6 أعضاء ذهبيين. وفي المقابل، لا يوجد داعم ذهبي لقائمتي بسام غلمان وحسين كوشك اللذين أصبح خيارهما الوحيد هو عامل الطعون حال وجدت مخالفات نظامية في قائمة أزهر؛ التي شهدت تحديثات في صفوفها بانضمام أعضاء جدد وهم عبدالرحمن فقيه، وإياد كعكي، وياسر خياط، وعبدالله العبره.وتبدأ لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة اليوم (الأحد) النظر في الطعون على القوائم الأولية المرشحة لرئاسة الوحدة حتى الخميس المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين الذين يحق لهم دخول الجمعية العمومية والاقتراع يومي الجمعة والسبت المقبلين. ومن المقرر عقد الجمعية العمومية وبدء عملية الاقتراع للإدلاء بالأصوات الانتخابية الأحد 30 يوليو الجاري، لتنصيب مجلس إدارة الوحدة الجديد لفترة أربع سنوات مقبلة.من جهة أخرى، يواصل فريق كرة القدم الأول تدريباته الصباحية والمسائية في معسكره بصربيا، وتقرر أن يخوض ثلاث وديات تبدأ من اليوم (الأحد) أمام فريق بوردا راك الصربي، أما الودية الثانية فستقام يوم 27 يوليو الجاري أمام شباب أهلي دبي، ويخوض الفريق ودية ختامية للمعسكر يوم 31 يوليو، ولم تتحدد هوية الفريق الآخر.