وصلت بعثة فريق النصر إلى اليابان، بعد نهاية المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في البرتغال. وضم مدرب الفريق كاسترو اللاعب الشاب محمد صهلولي لقائمة النصر في اليابان، فيما استبعد السداسي يوسف حقوي وعبدالعزيز فرج وماجد قشيش ومحمد العتيبي ومحمد قاسم وفهد الزبيدي؛ الذين عادوا من البرتغال إلى الرياض.وسيشارك العالمي في بطولة تجريبية باليابان تأهباً للموسم الرياضي الجديد، إذ سيخوض مباراتين الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غدٍ (الثلاثاء)، وسيقابل إنتر ميلان الإيطالي الخميس القادم، وستتوجه البعثة النصراوية من اليابان إلى محافظة الطائف للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سيلعب النصر بالفريق الرديف ضد الشباب الجمعة القادمة، والاتحاد المنستيري التونسي الإثنين 31 يوليو الجاري، وذلك لتجنُّب الإرهاق بسبب السفر الطويل من اليابان، ومن المتوقع أن يشارك النصر بكامل نجومه في مواجهة الزمالك الخميس 3 أغسطس القادم على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.