أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وذلك بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية، وغادر مع بعثة الفريق التي اتجهت إلى اليابان لخوض البطولة الودية الدولية.وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن نادي النصر قدم مبلغ 5.5 مليون يورو لناديه مانشستر يونايتد، ورقماً مشابهاً كرواتب وحوافز للاعب الذي سيمثل العالمي لمدة عامين، وذلك بعد رغبة وإلحاح مدرب الفريق كاسترو ليحل بدلاً عن الإيفواري كونان.