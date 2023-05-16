تشهد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة 27 من دوري روشن معركة هجومية خاصة بين النيجيري «إيغالو» مهاجم الهلال، والمغربي «عبدالرزاق حمدالله» مهاجم الاتحاد، إذ لايزال «حمدالله» هداف الدوري بـ20 هدفاً.ويأتي بعده «إيغالو» بـ18 هدفاً، ويعتبر هدافاً ومُترجماً للفرص الهلالية في المباريات بالعديد من المباريات السابقة ودائماً ما يصنع الفارق مع الكتيبة الزرقاء ويملك حسا تهديفيا عاليا، إلا أنه غاب عن التسجيل في أربع مباريات في جميع المسابقات التي لعبها، حيث غاب عن التسجيل في الدوري أمام الباطن وفي بطولة آسيا ذهاباً وإياباً أمام أوراوا، وأخيراً في كأس الملك لم يستطع التسجيل بل أضاع ركلة ترجيحية، فيما يعد اللاعب الاتحادي المغربي العنصر الأبرز في خط هجوم الاتحادي، ولا يغيب عن التسجيل طويلاً وكان آخر أهدافه في الجولة الماضية أمام أبها، فمن سيواصل غلته التهديفية في مباراة الكلاسيكو الأقوى إعلامياً وجماهيرياً على مستوى الكرة السعودية.