تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مساء اليوم (الثلاثاء) لمتابعة الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع المتصدر الاتحاد بمضيفه الهلال (رابع الدوري) عند تمام الساعة 9:30 مساء، وفي ذات التوقيت يواجه الوصيف النصر مضيفه الطائي (سابع الدوري) في حائل.في الرياض، يدخل الاتحاد لقاءه أمام مضيفه الهلال بطموحات حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من اللقب المنتظر، إذ يتربع العميد على صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة حصدها من 19 انتصارا و5 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 52 وعليه 11 هدفاً، فيما يدخل الهلال هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى من خلال لقاء الليلة للتمسك بآماله بالمنافسة على لقب الدوري رغم صعوبته، فالفوز سيجعله في دائرة المنافسة فيما الخسارة تعني حرمانه رسمياً من الحفاظ على لقبه للمرة الرابعة على التوالي. ويحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 49 نقطة حصدها من 14 انتصارا و7 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 45 وعليه 23 هدفاً.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، يخوض فريق النصر لقاء مهما أمام مضيفه الطائي ويسعى من خلاله لمواصلة مطاردته للمتصدر الاتحاد، فالفوز يقربه من المتصدر فيما التعثر بالخسارة أو التعادل سيقلل من حظوظ النصر بحصد اللقب، لا سيما أنه تبقت ثلاث جولات قبل الختام. ويحتل العالمي المركز الثاني برصيد 57 نقطة حصدها من 17 انتصارا و6 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 54 وعليه 15 هدفاً، فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بطموح العودة لسلسلة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة من الباطن بأربعة أهداف رغم تقدمه بثلاثية نظيفة، ويحتل فارس الشمال المركز السابع برصيد 34 نقطة حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 39 وعليه 41 هدفاً.