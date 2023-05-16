تعتبر آخر مباراة قادها المدرب الهلالي رامون دياز أمام فريق الاتحاد التي انتهت بنتيجة (0-1)، هي المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» ضمن نصف نهائي كأس الملك لهذا العام، التي أعلن بعدها تأهله للمباراة النهائية على كأس الملك، وبعدها واصل دياز المحافظة على سجله المميز أمام الاتحاد منذ قيادة دفة الفريق الهلالي للمرة الأولى في أكتوبر 2016، قبل أن يرحل وبعد عودته من جديد لتولي قيادة وصيف العالم في فبراير 2022. وقاد المدرب الأرجنتيني 8 مباريات كلاسيكو أمام الاتحاد، وتمكن من الفوز 5 مرات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى خسارة واحدة فقط، كانت بنتيجة (2-0) في الدوري عام 2016.وفي لقاء اليوم هل سيحافظ ابن دياز (إيميليانو) على سجل والده المميز في النتائج أمام الاتحاد التي لم يخسر إلا لقاءً واحداً من أصل 8 مباريات، وقد تواجه الفريقان في دوري المحترفين «29» مباراة فاز الهلال في «14» مباراة وتعادل في «9» مباريات في حين خسر «6» مباريات سجل الهلال «50» هدفاً فيما استقبل مرماه (29) هدفاً، وهذا اللقاء الـ«30» يختلف عن أي لقاء كون الاتحاد هو الأكثر احتياجاً للنقاط الثلاث فهل يظفر بها «العميد».لعب الفريقان «29»مباراةفاز الهلال في «14» مباراةفاز الاتحاد في «6» مبارياتتعادل الفريقان في «9» مواجهاتسجل الهلال «50» هدفاً.سجل الاتحاد (29) هدفاًمواجهات الكلاسيكو