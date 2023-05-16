تنتظر الجماهير الهلالية بعد تسريب اسم المهاجم الدولي صالح الشهري حول مشاركته بصفة أساسية اليوم (الثلاثاء) أمام فريق الاتحاد ضمن الجولة 27 من مباريات دوري روشن للمحترفين التي ستقام على استاد «الملز» أن يبتسم له الحظ ويقف بجانبه ويزور شباك العميد للمرة الثانية بشعار الهلال بعد أن أحرز هدفا موسم 2020 عقب دقيقة من مشاركته كلاعب بديل، إذ تعتبر مشاركات «الفرد» الملقب من قبل جماهير الزعيم في الكلاسيكو قليلة جدا، حيث يتواجد بصفة دائمة عبر مقاعد البدلاء، فمنذ انتقاله من الرائد للهلال موسم 2019 حتى اللحظة لم يشارك أساسيًا. يشار إلى أن المهاجم صالح الشهري في منافسات الموسم الحالي شارك في ثلاث مباريات أساسياً، و14 لاعبا بديلا، لعب 436 دقيقة فقط، أحرز 3 أهداف، مسددًا 11 تسديدة على المرمى، وصانع هدفاً وحيداً، فيما تسبب بركلة جزاء لمصلحة فريقه، متحصلًا على بطاقة صفراء وحيدة، وسجله هذا الموسم حتى اللحظة بدون أي بطاقة حمراء.