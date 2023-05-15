تشهد الجولة 27 لدوري روشن السعودي لقاءات مصيرية لتحديد الهابطين، وذلك مساء اليوم (الإثنين)، إذ يبحث الباطن (المركز 16) والعدالة (المركز 15) والخليج (المركز 14) عن الفوز ولا غيره في المواجهات الثلاث التي ستقام الليلة، إذ يستضيف الخليج نظيره التعاون (خامس الدوري) عند تمام الساعة السابعة مساءً، وفي ذات التوقيت يستضيف الباطن فريق الفيحاء (المركز 12)، وكذلك يلتقي الرائد (المركز 11) ضيفه ضمك (ثامن الدوري)، فيما يلتقي العدالة جاره الفتح (سادس الدوري) في ديربي الأحساء عند الساعة 9:30 مساء.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق الخليج لقاء صعبا أمام ضيفه التعاون ويطمح أصحاب الأرض والجمهور في الظفر بنقاط اللقاء للابتعاد عن شبح الهبوط، إذ يحتل الخليج المركز 14 برصيد 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و16 خسارة وله من الأهداف 23 وعليه 40 هدفاً، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء للفوز والاقتراب من مراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الخامس حالياً برصيد 43 نقطة حصدها من 12 انتصارا و7 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 36 وعليه 32 هدفاً.وعلى ملعبه وبين جماهيره يسعى فريق الباطن للانتصار على ضيفه الفيحاء وإنعاش آماله بالبقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و18 خسارة وله من الأهداف 24 وعليه 57 هدفاً، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لضمان البقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 29 وعليه 39 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق الرائد لقاء مهما أمام ضمك، ويسعى رائد التحدي لحصد نقاط اللقاء للابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل حالياً المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 33 وعليه 45 هدفاً، فيما يبحث ضمك عن الفوز للقفز لمراكز الوسط، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة حصدها من 8 انتصارات ومثلها تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 32 هدفاً.وفي آخر لقاءات الليلة وفي واحدة من أقوى لقاءات الجولة يلتقي العدالة جاره الفتح في ديربي الأحساء، ويسعى العدالة لتحقيق الفوز والاقتراب من مراكز البقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 22 وعليه 50 هدفاً، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة حصدها من 12 انتصارا و3 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 41 وعليه 35 هدفاً.