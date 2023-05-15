أوضحت دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الصربي ميلان ميهايلوفيتش لصالح فريق الاتحاد ضد الشباب في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.وبيّنت دائرة التحكيم: «كان يجب على الحكم العودة لاحتساب ركلة حرة مباشرة للشباب؛ نظراً إلى أن مرحلة بناء اللعب بدأت بعد العرقلة في منتصف الملعب».وفاز الاتحاد على ضيفه الشباب بهدفين لهدف في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، إذ احتسب الحكم الصربي 4 ركلات جزاء في المباراة بواقع ركلتين لكل فريق.كما أكدت الدائرة صحة ركلة الجزاء المُحتسبة لفريق الهلال بديربي العاصمة أمام النصر عند الدقيقة 60.وقالت الدائرة: «عرقلة مهاجم الهلال حدثت من مدافع النصر داخل المنطقة بإهمال، والقرار صحيح من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، ولكن كان يجب عليه أن يتحدث بوضوح عما شاهده في الملعب».