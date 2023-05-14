هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الهلال؛ بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي: «يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022- 2023، والتشرُّف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنياً لكم المزيد من الإنجازات».من جانبه، أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على هذه التهنئة؛ التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.