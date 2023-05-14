يبدو أن شهر مايو هو أحد وجوه السعد لنادي الهلال الذي فاز، مساء الجمعة، بكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه.تنوعت البطولات وتعددت للفريق الأزرق في هذا الشهر على مدى سنوات، لتبلغ 18 بطولة، أمتع فيها جماهيره الغزيرة، وجلب الكأس لخزانة ناديه عنواناً لمسيرة عامرة بالإنجازات.فقبل 46 عاماً، وتحديداً في شهر مايو من عام 1977، حقق الهلال بطولة الدوري الممتاز، وفي عام 1979 فاز ببطولة الدوري الممتاز، ثم فاز بكأس الملك في نفس الشهر لعام 1980.كذلك جاء شهر مايو لعام 1982 وعام 1984 ليفوز الهلال بكأس الملك في هذين العامين.وفي عام 1989 حقق الأزرق كأس خادم الحرمين الشريفين، ليفوز أيضا في عام 1990 بالدوري الممتاز في نفس شهر مايو، والذي جاء عام 1995 ليشهد فوز الهلال بكأس ولي العهد.كذلك استطاع الهلال أن يفوز في شهر مايو عام 2000 بكأس ولي العهد، ثم فاز عام 2001 بكأس السوبر السعودي المصري، ثم كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لعام 2002، فكأس ولي العهد في عام 2005.ثم جاء عام 2008 ليشهد شهر مايو أيضاً فوز الهلال بالدوري السعودي الممتاز، وعام 2011 ليشهد، في الشهر ذاته، فوز الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.أما شهر مايو عام 2017 فقد شهد إنجازين كبيرين للهلال، حيث جمع النادي بطولتين هما بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ثم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وفي عام 2021 واصل الهلال إنجازاته في شهر مايو فتم تتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء شهر مايو هذا العام 2023 ليفوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين متوجاً مسيرته بهذا الإنجاز الكبير.