بحضور وتشريف الأمير سعود بن عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، أقيم الحفل التاسع عشر لفروسية جدة على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) وكأس شركة الأحلام مارين المحدودة ودروع مجموعة الأحلام القابضة.حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال وملاك الخيل، وتخلل حفل الخيل عروض فلكلورية شعبية ومشاركة الأسر المنتجة، وتكوّن الحفل من ستة أشواط كانت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول مخصص لخيل الإنتاج مفتوح أفراس عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط شيومة لمالك إسطبل الشيناوي، والمدرب عاصم أحمد، والخيّال عبد الرحمن مشهور.الشوط الثاني أيضاً مخصص لخيل الإنتاج ربحت من 1-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط محترز لمالك إسطبل الطنايا، والمدرب عاصم الحربي، والخيّال توفيق الخضير.الشوط الثالث مخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط متحد الخالدية للمالك بندر حزام شبيب آل حثلين، والمدرب بندر آل حثلين، والخيّال سلطان المطيري.الشوط الرابع مخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 2000م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط ابتهج للمالك عبد العزيز بن معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيّال فلاح السبيعي.الشوط الخامس لخيل الإنتاج والمستورد مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 2000م على كأس شركة الأحلام مارين المحدودة، وفاز بهذا الشوط إنسان (إيرلندا) للمالك مانع يحيى آل زمانان، والمدرب عايش الهذلي، والخيّال توفيق الخضير.الشوط السادس على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) مخصص لخيل الإنتاج والمستورد عمر 3 سنوات فقط مواليد 2020م، مسافة 1400م، وفاز بهذا الشوط لعيون لاتين للمالك عبد العزيز بن معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيّال مشاري العيسى.وفي نهاية الحفل سلّم الأمير سعود بن عبد الله الكؤوس والدروع للفائزين، كما قام عمر سليم الجهني مسؤول التشريفات والمراسم بفروسية جدة بتقديم هدية تذكارية لسموه الكريم بمناسبة تشريفه الحفل، وعقب انتهاء الحفل جال الأمير سعود بن عبدالله وضيوف الحفل على موقع الفعاليات حيث سجل شكره للمشاركين من أسر منتجة وحرفيين وفنانين تشكيليين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.