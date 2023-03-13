بعد توقف دام نحو 80 يوماً، تعود منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم (الإثنين)، بمباراة واحدة ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة، إذ يستضيف حامل اللقب الفيحاء نظيره الاتحاد عند الساعة 5:30 مساء.على استاد المجمعة الرياضي، في لقاء الثأر وإثبات التفوق، يلتقي الفيحاء نظيره الاتحاد، ويبحث صاحب الأرض والجمهور للثأر من خسارته أمام ضيفه في نهائي كأس السوبر، فيما يطمح النمور للثأر من خسارتهم أمام مضيفهم في دور الأربعة من النسخة الماضية من هذه المسابقة، والتي أقيمت في الملعب ذاته وانتهت لمصلحة الفيحاء بهدف دون مقابل. ورغم التفوق الاتحادي هذا الموسم بالانتصار في المواجهتين اللتين تقابلا فيها إلا أن لقاءات الكؤوس لا تعترف بالمستويات وإنما بالنتيجة النهائية فقط، وقد تأهل الفيحاء لهذا الدور بعد فوزه على الخليج بثلاثة أهداف لهدف، فيما تفوق الاتحاد على الشباب بركلات الترجيح بعد أن تعادلا في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لكل منهما.ويعتمد مدرب الفيحاء فوك راشوفيتش على طريقة 5 - 4 - 1 بوجود المهاجم نواكايمي في خط المقدمة، وفي خط الوسط الرباعي باولينيو ورايلر ورويز وترايكوفسكي، فيما يحمي عرين الفيحاء الحارس المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش. فيما يعتمد مدرب الاتحاد نونو سانتو على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود عبدالرزاق حمدالله في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي رومارينهو وكورنادو وعبدالرحمن العبود، ويتواجد في حراسة المرمى المميز مارسيلو غروهي، وأمامه رباعي الدفاع مدالله العليان وأحمد شراحيلي وأحمد حجازي وأحمد بامسعود.مباراة دور ربع النهائيالفيحاء × الاتحاد5:30 مساء