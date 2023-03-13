تنطلق مساء اليوم (الإثنين) منافسات الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إذ يستهل ممثل الوطن فريق الشباب لقاءاته بمواجهة القوة الجوية العراقي عند تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما يلتقي المنامة البحريني مضيفه الهلال السوداني عند تمام الساعة السابعة مساءً.وعلى استاد البصرة الدولي، يدخل الشباب لقاءه أمام مضيفه القوة الجوية وسط غياب أربعة من أبرز لاعبيه يتقدمهم القائد ايفر بانيغا وكارلوس جونيور وسعيد الربيعي ورياض شراحيلي للإصابة، ورغم هذه الغيابات إلا أن الشباب يسعى للعودة من البصرة بنتيجة إيجابية تساعده في تسهيل مهمته في لقاء الإياب والذي سيقام على أرضه وبين جماهيره، فيما يطمح فريق القوة الجوية العراقي لتحقيق الفوز مستغلاً عاملي الأرض والجمهور متسلحاً بنجومه الدوليين لاسيما أنه يتربع على صدارة الترتيب للدوري العراقي.ويلتقي المتأهل من الشباب والقوة الجوية العراقي بالمتأهل من مواجهتي تشرين السوري والمريخ السوداني، ومن ثم يدخل الفائز ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ممثل الوطن الآخر النصر والزمالك المصري، بالإضافة لفريق رابع سيتحدد بعد انتهاء لقاءات التصفيات الأولية.وعلى استاد الهلال السوداني، يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق الهلال لقاء صعباً أمام المنامة البحريني على أن يلتقيا في لقاء الإياب في مملكة البحرين، والمتأهل منهما سيواجه المتأهل من قطر القطري والصفاقسي التونسي، ومن ثم ينضم المتأهل من هذه الفرق للمجموعة الأولى التي يتواجد فيها ممثل الوطن الاتحاد والترجي التونسي والشرطة العراقي.