أثارت الحالة الصحية لنجم الكرة المصرية محمود عبدالرازق (شيكابالا) جدلا واسعا في الشارع الرياضي المحلي، بعدما راجت شائعة تشير إلى إصابة «الفهد الأسمر» بمرض في الدم.وشن جمهور الزمالك غضبة تجاه قناة النادي، التي كانت مصدرا لتلك الشائعة، إذ قال المذيع مينا ماهر عبر قناة الزمالك إن شيكابالا لديه مضاعفات، ووصلت نسبة الالتهاب في دمه إلى 36%، علما بأن النسبة الطبيعية 6%.ولم يتأخر رئيس الجهاز الطبي بالزمالك الدكتور محمد أسامة في ضرب مصداقية الصوت التلفزيوني الرسمي المتحدث باسم النادي، مبيناً أن «الأخبار الكاذبة تسببت في استياء النادي واللاعب».وقال طبيب الزمالك: «شيكابالا قبل مواجهة بيراميدز اشتكى من معاناته من صداع وهبوط في ضغط الدم، وعندما شارك في المران الأخير لمواجهة بيراميدز ظهر عليه التعب وقلت له إنه يجب أن يستريح، وبالفعل قال لي إنه دائخ، وأخبرت فيريرا أنه يجب أن يخرج من المران».وزاد: «الأعراض التي عانى منها شيكابالا زادت بعد ذلك، والصداع زاد، وكان يعاني من ألم في المفاصل وعضلات الجسم وارتفاع في الحرارة، وقمت بعمل تحاليل له خاصة بكورونا وعامة».وتابع: «نتائج تحاليل كورونا كانت سلبية، ولكن التحاليل الأخرى كانت الأرقام بها غير مضبوطة، وكان لديه التهاب فايروسي، وأعطينا له الدواء المناسب، وللتأكد من تعافيه بشكل كامل، يجب أن نجري له تحاليل مرة أخرى وهو ما سنفعله، ونتمنى أن تكون نتائجها جيدة، وهناك تحسن في حالته في آخر 48 ساعة».وأضاف: «رفضت عودة شيكابالا للتدريبات إلا بعد التأكد من سلامته بشكل نهائي».من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» وجود خلاف بين النجم شيكابالا، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك، ما أدى إلى تغيبه عن الحصص التدريبية.ومن المنتظر أن تجرى للاعب فحوصات جديدة للاطمئنان بشكل أكبر على حالته الصحية، حيث سيخضع اللاعب غدا إلى اختبار طبي، بعد الاطلاع على التحاليل الخاصة به، من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات مرة أخرى، على أن يتم تحديد برنامج بدني لتجهيزه للمشاركة في المباريات، بحسب تقارير محلية.