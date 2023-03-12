أبلغت مصادر خاصة «عكاظ»، أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي ياسر المسحل ترشح وحيداً لفترة رئاسية ثانية، بعد أن أغلقت لجنة الانتخابات عند الرابعة من مساء أمس (السبت) باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة، حيث فتحت اللجنة الباب أمام الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من 5 - 11 مارس الجاري، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.وأوضحت المصادر، انسحاب رئيس نادي الوحدة السابق حاتم خيمي من سباق رئاسة اتحاد القدم، دون الكشف عن أي مسببات. كما انسحب المترشح الآخر حربي الزهراني عن الانتخابات لأسباب قانونية.وتبدأ اللجنة اعتباراً من اليوم (الأحد) وحتى الخميس القادم بفحص قوائم المترشحين لمجلس إدارة الاتحاد، على أن تعلن قوائم المترشحين الأولية بتاريخ 19 مارس.وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 أبريل القادم.وسيتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 أبريل القادم، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية التي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اليوم الأول من شهر مايو 2023.ومن المتوقع أن تتم تزكية ياسر المسحل رئيساً لاتحاد كرة القدم لفترة رئاسية ثانية.