دخل لاعب فريق الطائي حسن الجبيري فترة الستة أشهر، التي يحق له من خلالها التوقيع مع أي ناد، وسيحدد الجبيري مستقبله الاحترافي في غضون الأسابيع القادمة، إذ يدرس مع وكيل أعماله أحمد المزيني العروض الاحترافية من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد دخوله الفترة الحرة، لتحديد قراره بالتجديد مع فارس الشمال أو التوقيع لناد آخر بعد دخوله الفترة الحرة قبل شهر ونصف.يذكر أن المدافع حسن الجبيري، انتقل من نادي الفيصلي على سبيل الإعارة لنادي الطائي لموسم واحد في أكتوبر 2020، وتم شراء عقده من قبل الطائي لمدة موسمين، وكانت بداية الجبيري مع نادي جدة، الذي انتقل من خلاله لنادي الفيصلي في يوليو عام 2020.