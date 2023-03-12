تقام مساء اليوم (الأحد) 3 مواجهات، ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري يلو للدرجة الأولى، إذ يستضيف الأهلي المتصدر نظيره الرياض صاحب المركز الرابع الساعة 8:25 مساء، فيما يلتقي الفيصلي سادس الترتيب نظيره الخلود الذي يحتل المركز السابع الساعة 6:50 مساء، ويواجه هجر صاحب المركز الحادي عشر فريق جدة الذي يتواجد في المركز الثامن الساعة 6:10 مساء.على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه الرياض بحثاً عن النقاط الثلاث لتأمين صدارته التي يتربع عليها برصيد 52 نقطة حصدها من 15 انتصاراً و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 35 وعليه 15 هدفاً. أما فريق الرياض فإنه يأمل في تحقيق الفوز والاقتراب من مركز الصدارة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 39 وعليه 29 هدفاً.وعلى استاد المجمعة، يسعى فريق الفيصلي لتجديد آماله بالعودة لدوري المحترفين من خلال الفوز في لقاء الليلة عندما يواجه ضيفه الخلود، الذي يطمح للاقتراب من مراكز المقدمة فيما تعثره في هذه المواجهة سيعيده للوراء. وعلى ملعبه وبين جماهيره يستضيف هجر نظيره فريق جدة بحثاً عن النقاط الثلاث وتجاوز ضيفه في جدول الترتيب، ويسعى جدة للخروج بنتيجة إيجابية للبقاء في مراكز الأمان.