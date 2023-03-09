يقام حفل سباق الخيل التاسع عشر على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز «يرحمه الله»، عصر اليوم (الخميس) في تمام الساعة (4:00 عصراً) بمضمار سباقات الخيل بطريق عسفان في جدة.ويتوج الفائزون بكأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز، وكأس شركة الأحلام مارين المحدودة، ودروع مجموعة الأحلام السياحية القابضة، بحضور عدد من الملاك والمهتمين برياضة الفروسية.