يحتضن استاد الجوهرة واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة، مباراة الصراع على القمة بين الفريقين، إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني. يذكر أن الفريق النصراوي لم يستطع تحقيق الفوز خلال آخر 10 مواجهات ضد الاتحاد، سواء بدوري المحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو السوبر، إذ فاز الاتحاد في 6 مباريات وتعادلا في 4. ويطمح النصر في فك «عقدة الاتحاد»، إذ لم يستطع الفوز عليه منذ لقاء الدور الثاني لموسم 2018/‏2019 حينما فاز النصر 3/‏2، وبهذا يكون النصر عاجزاً عن تحقيق الفوز على الاتحاد منذ 1,174 يوماً.