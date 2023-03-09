يدخل حامي عرين فريق الاتحاد؛ البرازيلي مارسيلو غروهي مباراة فريقه أمام النصر ضمن الجولة الٰـ20 من دوري روشن، في اللقاء الذي يقام على ملعب الجوهرة بجدة، باحثاً عن معادلة رقم عميد حراس آسيا حارس الهلال السابق محمد الدعيع، الذي يتربع في الصدارة بـ14 «كلين شيت» في موسم واحد (2008/‏2009) خلال مسيرته مع الهلال. وتمكن غروهي حتى الآن من الحفاظ على شباكه في 13 مباراة، بعد انقضاء مباريات الجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت آخرها الجولة الماضية أمام الخليج التي شهدت انتصاراً اتحادياً بـ3 أهداف نظيفة.يذكر أن غروهي يدخل مباراة اليوم وهي المباراة السابعة له على التوالي دون أن يدخل مرماه أي هدف.