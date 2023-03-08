يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لقاء مهما مصيريا أمام منتخب اليابان، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من مساء اليوم (الخميس) على استاد لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب والمقامة حالياً في دولة أوزبكستان.يدخل منتخبنا الشاب هذا اللقاء بحسابات معقدة لبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، إذ يتوجب عليه الفوز على نظيره المنتخب الياباني بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر والذي جمع منتخب الصين بمنتخب قيرغيزستان، أو الفوز بأي نتيجة شريطة تعثر المنتخب الصيني بالتعادل أو الخسارة، فيما يتأهل منتخب اليابان في حالة فوزه أو تعادله أو الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف، ويبرز في منتخبنا الوطني المهاجم عبدالله رديف والقائد مصعب الجوير والحارس أسامة المرمش.ويتربع منتخب اليابان على قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وله من الأهداف 5 وعليه هدف (+4)، ويأتي منتخب الصين ثانياً برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة وله من الأهداف 3 وعليه هدفان (+1)، ويأتي ثالثا منتخبنا الوطني بفارق الأهداف، إذ يملك 3 نقاط من فوز وخسارة وله من الأهداف هدف وعليه هدفان (- 1)، وأخيراً يحتل منتخب قيرغيزستان المركز الأخير بدون نقاط من خسارتين ولم يحرز هجومه أي هدف، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.