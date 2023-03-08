ينهي مدربا الاتحاد والنصر البرتغالي سانتو والفرنسي غارسيا تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستقام غداً الخميس الساعة 8:30 مساء على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 20 في دوري روشن السعودي للمحترفين. وسيجري مدربا الفريقين مناورة كروية ستحدد العناصر الأساسية التي سيخوضان بها اللقاء الكبير، الذي يطمحان من خلاله لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، التي ستشكل دعماً قوياً للفريق الفائز في مشوار منافسته على تحقيق لقب الدوري. والتقى المدربان سانتو وغارسيا مرتين في الموسم الحالي؛ الأولى في الدور الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين وانتهى بالتعادل السلبي، والثانية في دور نصف النهائي في بطولة السوبر وانتهى لصالح العميد 1/‏3، علماً أن النصر يحتل صدارة الدوري برصيد 46 نقطة، والاتحاد في الوصافة بـ44 نقطة.فهل يؤكد سانتو تفوقه في كأس السوبر، أم يرد غارسيا اعتباره ويقود النصر للفوز في قمة الدوري؟