يضع مدرب الشباب مورينو اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الفيحاء بعد غد (الخميس)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة 8:30 مساء، ضمن مباريات الجولة (20) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.

وحرص المدرب مورينو على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في خسارة الفريق لقاء العدالة الماضي. وطالب المدرب الشبابي لاعبيه بالانضباط الفني والتركيز في لقاء الفيحاء والعمل على العودة للانتصارات وحصد النقاط من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وحذر المدرب الشبابي الثنائي فواز الصقور، وحسين القحطاني، من الحصول على الإنذار الرابع في لقاء الفيحاء، إذ سيحل الشباب ضيفا على الرائد الخميس 16 مارس الجاري في بريدة ضمن الجولة (21) في الدوري.