تتواصل لقاءات دوري يلو للدرجة الأولى بإقامة 4 لقاءات مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يحل الأهلي (الوصيف) ضيفاً ثقيلاً على نجران (المركز 17) عند الساعة 6:45م، ويستضيف جدة (ثامن الدوري) نظيره العين (المركز 14) عند الساعة 8:20م، وفي حفر الباطن يستضيف القيصومة (المركز 13) فريق الفيصلي (سادس الدوري) عند الساعة 3:50م، كما يلتقي الخلود (سابع الدوري) بضيفه الشعلة (المركز 18) عند تمام الساعة الرابعة عصراً.على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام نجران بحثاً عن الثلاث نقاط والاقتراب من ضمان العودة لدوري المحترفين، إذ يحتل الراقي المركز الثاني برصيد 49 نقطة حصدها من 14 انتصارا و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 33 وعليه 15 هدفاً. أما نجران فإنه يطمح للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، إذ يحتل المركز 17 ما قبل الأخير برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 21 وعليه 39 هدفاً.وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يسعى فريق جدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط من أمام ضيفه العين والاقتراب من مراكز المقدمة، إذ يحتل جدة المركز الثامن برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 24 هدفاً. أما فريق العين فإنه يطمح للفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل العين المركز 14 برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 23 وعليه 30 هدفاً.وفي اللقاءات الأخرى، يسعى الفيصلي للعودة لسلسلة الانتصارات عن طريق مضيفه القيصومة، كما يخوض الخلود لقاء سهلا أمام ضيفه الشعلة متذيل جدول الترتيب.