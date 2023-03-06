يستضيف الهلال (خامس الدوري) فريق الفتح (سادس الدوري) مساء اليوم (الإثنين)، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز الساعة 8:30 مساء، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لدوري روشن السعودي، قبل أن يلتقي الفريقان الثلاثاء 14 مارس الجاري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في دور ربع النهائي بمسابقة كأس الملك.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بحثاً عن تصحيح أوضاعه والعودة للمنافسة على صدارة الدوري، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الوحدة بثلاثة أهداف لكل منهما، ليتسع الفارق النقطي بينه وبين المتصدر النصر إلى 13 نقطة، إذ يحتل الزعيم المركز الخامس برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 29 وعليه 15 هدفاً، ويطمح الهلال للفوز في اللقاءات الثلاثة المؤجلة ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 4 نقاط فقط. أما فريق الفتح، فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن الثأر من الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل والخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الليلة لتقليص الفارق بينه وبين مستضيفه الهلال، إذ يحتل النموذجي المركز السادس برصيد 28 نقطة حصدها من 9 انتصارات وتعادل وحيد و8 خسائر، وله من الأهداف 30 وعليه 22 هدفاً، وفوزه في هذا اللقاء سيقلص الفارق النقطي بينه وبين مضيفه الهلال إلى نقطتين فقط.