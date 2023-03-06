يخوض منتخبنا الوطني الشاب تحت 20 سنة مساء اليوم (الإثنين)، الساعة الثالثة عصراً لقاء مهماً أمام منتخب الصين في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس آسيا للشباب، وذلك على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب اليابان، إذ يملك الأخضر السعودي 3 نقاط حصدها من الفوز على قيرغيزستان بهدف دون مقابل، فيما يدخل منتخب الصين هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث بعد خسارته من المنتخب الياباني بهدفين لهدف. ويطمح منتخبنا الشاب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحصد الثلاث النقاط، لضمان التأهل لدور الثمانية للبطولة وقبل مواجهة منتخب اليابان في الجولة الأخيرة لدور المجموعات. ويبرز في صفوف الأخضر الشاب عدد من الأسماء البارزة والقادرة على الذهاب بعيداً في البطولة، إذ يقود الهجوم المهاجم عبدالله رديف وخلفه الثلاثي ياسين الزبيدي وعبدالعزيز العليوه ومروان الصحفي، فيما يتواجد في حراسة المرمى أسامة المرمش وأمامه رباعي الدفاع محمد الدوسري ومحمد سليمان ومحمد برناوي وسالم النجدي، ويتواجد في المحور الثنائي صهيب الزيد والقائد مصعب الجويهر. فيما يطمح منتخب الصين للعودة للبطولة من خلال الفوز في هذا اللقاء وحصد الثلاث النقاط، إذ إن الخسارة تعني مغادرته رسمياً للبطولة، لا سيما في حال تعادل أو فوز منتخب اليابان على قيرغيزستان في المباراة التي ستقام ظهر اليوم، وتحديداً الساعة الواحدة على استاد يار.مباراة اليومالسعودية - الصين3:00 عصراً