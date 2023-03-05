من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد قائمة معسكر الأخضر الذي سينطلق في محافظة جدة بدءاً من يوم الأحد 19 مارس الجاري، إذ سيخوض الأخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام فنزويلا الجمعة 24 مارس الساعة العاشرة مساء، والثانية ضد بوليفيا الثلاثاء 28 من الشهر ذاته الساعة العاشرة مساء، وستقام المواجهتان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.وعلمت «عكاظ» أن قائمة الصقور الخضر ستضم بعض الأسماء الجديدة التي ينوي المدرب رينارد تواجدها معه بدءاً من معسكر جدة؛ الذي سيكون انطلاقة برنامج إعداد الأخضر لكأس آسيا التي ستقام في قطر من 12 يناير إلى 9 فبراير من عام 2024. ويتطلع المدرب رينارد لتجهيز الأخضر لكأس أمم آسيا القادمة من خلال المعسكرات التي ستقام خلال أيام الفيفا، ويطمح مدرب الصقور الخضر لحصد اللقب الآسيوي.يخوض الأخضر وديتين أمام فنزويلاوبوليفياالمدرب رينارد سيضم بعض الأسماءالجديدةانطلاقةالمعسكربجدة 19 مارس الجاري