يفتح مدربا الاتحاد والنصر سانتو وغارسيا اليوم (الأحد) التحضيرات الفنية لمواجهة الكلاسيكو التي ستقام الخميس القادم عند الساعة 8:30 مساء على ملعب الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ومن المتوقع أن تشهد قائمة الفريقين الأساسية عودة بعض العناصر التي غابت عن المشاركة في المباريات الماضية إما للإصابة أو بقرار فني، إذ تعتبر مباراة الكلاسيكو ذات أهمية كبرى لكلا الفريقين، خصوصاً أن انتصار أحدهما سيقوده للانفراد بصدارة الدوري، وفي حال التعادل سيواصل النصر صدارته للدوري.وكان لقاء النصر والاتحاد في الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي، وشهد طرد لاعبي الفريقين طارق حامد وعبدالمجيد الصليهم.