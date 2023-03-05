مع ختام الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، سجلت 7 أهداف في الوقت بدل الضائع من زمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، حيث انتهت مباراة الفتح والطائي بتغلُّب الطائي بنتيجة 3/‏2 حين استطاع قائد الطائي تسجيل هدف الفوز للطائي بالدقيقة 92.ومباراة الوحدة والهلال كانت مليئة بالأهداف، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3/‏3، حيث استطاع الهلال التقدم بالهدف الثالث بالدقيقة 93 قبل أن يعادل الوحدة بالثالث في مرمى الهلال بالدقيقة 99. وفي مباراة الرائد أمام الاتفاق التي انتصر فيها الاتفاق بنتيجة 2/‏1 سجل الاتفاق هدف الفوز في الدقيقة 93.وفي مباراة مثيرة، كسب النصر ضيفه الباطن بنتيجة 3/‏1؛ حيث صمد الباطن بتقدمه حتى الدقيقة 91، واستطاع اللاعب عبدالرحمن غريب تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 93، ومن ثم اللاعب محمد آل فتيل يقلب النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 101، واختتم اللاعب محمد مران سلسلة الأهداف بتسجيله الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 104.